Wien-Währing: Mann wird durch Autoscheibe angeschossen

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Schützen in der Inspektion am Urban-Loritz-Platz festnehmen. ©APA/HELMUT FOHRINGER

Ein 54-jähriger Mann wurde gestern Mittag in der Martinstraße in Wien-Währing angeschossen. Der 36-jährige Täter stellte sich später selbst am Urban-Loritz-Platz. Er ist geständig.

Gestern kam es in der Martinstraße in Wien-Währing zu einer Schussabgabe auf offener Straße. Das 54-jährige männliche Opfer saß zum Tatzeitpunkt in seinem abgestellten Auto und wartete dort auf seine Ehefrau. Um ca. 13:00 Uhr trat ein Mann an das Auto heran und gab einen Schuss aus einer Faustfeuerwaffe durch die geschlossene Fensterscheibe des PKW ab. Der 54-Jährige erlitt einen Durchschuss des linken Oberarmes und einen Streifschuss am rechten Oberschenkel.