Wien-Währing: Bauarbeiter erlitt Herzinfarkt am Baugerüst

Ein Arbeiter (64) erlitt am Baugerüst rund um die Kuppel einer Sternwarte einen Herzinfarkt. Nach der notfallmedizinischen Versorgung am Einsatzort wurde der Patient mit der Drehleiter auf den Boden gehoben.

Die Berufsrettung Wien wurde am Mittwoch, 2.9., gegen 11.30 Uhr zum Einsatzort im Sternwartepark in Währing gerufen. Am Notruf wurde angegeben, dass ein Arbeiter (64) starke Schmerzen im Brustbereich hat. Die Rettungsteams stiegen auf das Gerüst und versorgten den Mann notfallmedizinisch, im EKG war ein akuter Herzinfarkt zu erkennen.