Wien-Währing: Autofahrer flüchtete nach Unfall mit Fahrradfahrerin

Ein Pkw-Lenker hat am Mittwoch nach einem Unfall mit einer Fahrradfahrerin in der Pötzleinsdorfer Straße in Wien-Währing Fahrerflucht begangen. Der Verdächtige war mit seinem Pkw zu weit in eine Kreuzung eingefahren, dadurch musste die Radfahrerin eine Vollbremsung durchführen und kam dabei zu Sturz. Die Frau wurde leicht verletzt, ein mitgeführtes vierjähriges Kind blieb ohne Blessuren.