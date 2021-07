Wien-Währing: Amadeus Festival geht ab Samstag über die Bühne

Der Samstag, 3. Juli bringt Wien eine Ergänzung zum Kultursommer. Das Amadeus Festival Vienna beginnt. Für Zuschauer und Stars stehen 300 Plätze bereit.

Zum Kulturgenuss ins Krankenhaus lautet dabei indirekt das Motto, wenn das bereits im Vorjahr angekündigte Amadeus Festival Vienna Klassikfreundinnen und -freunde auf das Areal der ehemaligen Semmelweis-Klinik in Wien-Währing lädt.

Amadeus Festival mit Kirchschlager

Von den Stars haben sich einige im Wiener Vorstadtgrün angesagt. Den Auftakt wird dabei Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager bestreiten, die sich als Solistin des Amadeus Festival Orchesters auf eine Reise in den Süden begeben wird, wofür Mozart oder Bizet als Begleiter dienen. Geigenliebling Yury Revich lädt hingegen zu einer "Friday Nights with Yury Revich", während derer Starschauspielerin Sunnyi Melles aus Mozarts Bäsle-Briefen rezitiert.

Igudesman & Joo bei Amadeus Festival dabei

Und auch das musikalische Komikerduo Igudesman & Joo oder das aus vier jungen Cellistinnen bestehende Quartett Die Kolophonistinnen tragen das Ihre zum neuen Festival bei. Auf dessen Programm steht auch die Kinderproduktion "Dornröschen hat verschlafen", bei der Erzählerin Chris Pichler das junge Publikum gemeinsam mit Cellistin Ana Topalovic und Akkordeonisten Bogdan Laketic in eine Märchenwelt entführt, in der Werke aus 100 Jahren Musikgeschichte den Ton angeben. Für etwas ältere Nachwuchsmusiker sind während des Festivals überdies Meisterkurse an der Violine, dem Violoncello, der Viola oder dem Klavier angesetzt.