Wien-Währing: Alko-Lenker verursachte Unfall mit einer Verletzten

Am Freitag ist ein Alko-Lenker in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht. Dabei wurde eine 64-jährige Frau verletzt.

Ein Alko-Lenker ist am Freitagnachmittag in der Gentzgasse in Wien-Währing mit seinem Pkw über die Fahrbahnmitte geraten und in das Auto einer entgegenkommenden Frau gekracht. Die 64-Jährige wurde bei dem Frontalzusammenstoß verletzt, der Unfallverursacher blieb unverletzt, gab die Landespolizeidirektion am Samstag bekannt.