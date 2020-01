Wien-Währing: 61-Jährige auf Zebrastreifen von Auto erfasst

Am Freitag wurde eine 61-jährige Frau in Wien-Währing von einem Auto erfasst. Die Unfallursache ist noch unklar.

Eine 61-jährige Frau ist am Freitagnachmittag in Wien-Währing auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und zu Boden gestoßen worden. Sie erlitt Verletzungen im Kopfbereich sowie Prellungen und Abschürfungen, berichtete die Polizei am Samstag. Der 71-jährige Pkw-Lenker bog von der Gersthofer Straße nach links in die Scheibenberger Straße ein, als er sie an dem ampellosen Übergang anfuhr.