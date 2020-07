Wien: Verstöße gegen Maskenpflicht werden bestraft

In Wien wird die Maskenpflicht überprüft. Bei Verstößen muss man mit Strafen rechnen.

Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird in Wien überprüft und bei Verstößen auch mit Strafen geahndet. Das stellte die Wiener Polizei am Dienstag klar. Die Entscheidungsgewalt dabei liegt bei der Verwaltungsstrafbehörde, in dem Fall der Magistrat.