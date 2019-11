Wien: Unfall zwischen Lkw und ÖBB-Zug am Handelskai

Heute kam es beim Wiener Handelskai zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem ÖBB-Zug. Der Lkw-Lenker dürfte versehentlich auf den Zug-Übergang gefahren sein.

Am Wiener Handelskai ist am Mittwoch in der Früh beim Bahnhof Donaukai ein Lkw gegen einen Zug der ÖBB gekracht. Der Lkw dürfte versehentlich auf den mit einer Schranke gesicherten Übergang gefahren sein. "Es wurde niemand verletzt", sagte eine Sprecherin der ÖBB. Der Bahnhof ist ein reiner Frachtbahnhof.