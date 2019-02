Wien: U-Bahn-Stars rocken U3-Station Neubaugasse

Die U-Bahn-Stars begrüßen ab sofort Fahrgäste in der Wiener U3-Station Neubaugasse. Die Musiker sind nun auch im Zwischengeschoss der Station, beim Aufgang Neubaugasse, zu hören.

“Mit der Neubaugasse werden insgesamt sechs U-Bahn-Stationen mit Live-Musik bespielt, die die Atmosphäre in den Stationen noch angenehmer macht. Die Fahrgäste schätzen das Angebot der mittlerweile über 40 sehr unterschiedlichen und internationalen Bands und SolokünstlerInnen“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima, die die U-Bahn-Stars nach Londoner Vorbild im Sommer 2017 initiiert hat.

Win-Win Situation für Stars und Fahrgäste

In der Zeit zwischen 15 bis 23 Uhr musizieren die U-Bahn-Stars in den Stationen Karlsplatz, Praterstern, Spittelau, Stephansplatz, Westbahnhof und Neubaugasse. Auf der Webseite der Wiener Linien können Fans der U-Bahn-Stars das “Line-Up” der Künstler am jeweiligen Tag ansehen. Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, freut sich: “Die Fahrgäste nehmen die Musik in den Stationen äußerst positiv wahr. Auch die Musiker profitieren vom Projekt. Die U-Bahn-Stars werden inzwischen auch außerhalb der U-Bahn-Bühne für Auftritte und Studioaufnahmen gebucht.”