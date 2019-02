Wien: Trickbetrügerinnen bei U1-Station Südtiroler Platz festgenommen

Am Donnerstag klickten für drei Trickbetrügerinnen am Südtiroler Platz in Wien die Handschellen, nachdem sie sich eine Polizistin außer Dienst als Opfer aussuchten.

Vier Personen stehen im Verdacht, gemeinsam mehrere Taschendiebstähle in Wien verübt zu haben. Die Bande ging dabei stets nach folgendem Schema vor: Während eine Tatverdächtige die Opfer mit einem Stadtplan ablenkte und in ein Gespräch verwickelte, versuchte eine zweite Frau, den Moment der Unaufmerksamkeit zu nützen und den Opfern die Geldbörse aus der Handtasche zu stehlen. Zumindest zwei weitere Beteiligte dürften die Umgebung kontrolliert haben.

Polizistin außer Dienst schnappt Trickbetrüger-Trio in Wien-Wieden Am 21. Februar suchte sich die Bande gegen 16.55 Uhr jedoch eine Polizistin (Stadtpolizeikommando Liesing) außer Dienst als Oper aus. Diese bemerkte den versuchten Diebstahl bei der U-Bahnstation Südtiroler Platz und konnte ihn durch Zurückweichen verhindern.