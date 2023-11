Wien Ticket-Adventaktion und Black Days 2023: Viele Ermäßigungen

Bei der Wien Ticket Adventaktion und den Black Days von Wien Ticket warten attraktive Ermäßigungen auf Kulturinteressierte.

Die diesjährige Wien Ticket Adventaktion wartet wieder mit spannenden Event-Highlights und bis zu 24 Prozent Ermäßigung auf. Von 20. November 2023 bis einschließlich 8. Jänner 2024 sind zahlreiche Veranstaltungen online (http://www.wien-ticket.at/de/sonstiges/adventaktion) vergünstigt buchbar. Mit dabei sind Musicals, mitreißnde Konzerte, Shows, Museen und vieles mehr.

Die ermäßigten Veranstaltungen können auch im Call Center unter +43 1 588 85 sowie in allen Wien Ticket-Vorverkaufsstellen gebucht werden

(c) Wien Ticket ©Wien Ticket

Wien Ticket-Adventaktion und den Black Days: Musicals und Theater

Rebecca, alle Vorstellungen bis inkl. 7. Jänner 2024, Raimund Theater, -24% Rock Me Amadeus, alle Vorstellungen von Februar bis April 2024, Ronacher, -12% Schwanensee, 13. Jänner 2024, Wiener Stadthalle - Halle F, Wien, -12% Massachusetts - Das Bee Gees Musical, 3. März 2024, Wiener Stadthalle - Halle F, Wien, -12% Simply The Best, 21. April 2024, Wiener Stadthalle - Halle F, -12

Konzerte / Shows

The Sound of Hans Zimmer & John Williams, 12. & 13. April 2024, Wiener Konzerthaus, -12% Bushido, 17. April 2024, Wiener Stadthalle - Halle D, -12% Die Mönche des Shaolin Kung-Fu, 25. Mai 2024, Wiener Stadthalle - Halle D, -12% Masters of Dirt, ab 15. März 2024, Wiener Stadthalle - Halle D, -12

Familie / X-Mas

Trompetenzauber in der Annakirche, ab 1. Dezember 2023, Annakirche, -12% Stella Jones & The American Christmas Gospel, ab 8. Dezember 2023, Votivkirche, -12%

Adventkalender

In diesem Jahr können sich Wien Ticket Kunden über ein besonderes Geschenk freuen. Wien Ticket bietet erstmals von 1. bis 24. Dezember 2023 einen Adventskalender unter www.wien-ticket.at an, um sich bei Kunden für ihre Treue zu bedanken. Gespannt sein lohnt sich, es warten jeden Tag tolle Geschenke.

Black Days 2023

Mit den Black Days fällt der Startschuss für die ersten Weihnachtseinkäufe! Bei Wien Ticket können von 23. bis 27. November 2023 mit der 1 + 1 gratis Aktion online (http://www.wien-ticket.at/de/sonstiges/blackdays) die besten Rabatte auf ausgewählte Event-Highlights gesichert werden.

Außerdem werden im Rahmen der Black Days 10% Rabatt auf 50 Euro und 100 Euro Wien Ticket Gutscheine angeboten, die für alle Events einlösbar sind und einfach und bequem selbst ausgedruckt werden können

Black Days Highlight

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, 8. Dezember 2023, Metropol Christoph Fälbl, 1. Dezember 2023, Metropoldi Rebecca, alle Vorstellungen bis inkl. 7. Jänner 2024, Raimund Theater Robert Motherwell, bis inkl. 14. Jänner 2024, Bank Austria Kunstforum The Sound of James Bond, 10. Dezember 2023, Wiener Konzerthaus Dinner and Music: Soulful Christmas, 2. Dezember 2023, Hotel Stefanie