Wien-Terror: Lebenslang für Waffenvermittler nicht rechtskräftig

Während der Prozess gegen fünf Unterstützer des Wien-Attentäters zu Teilen wiederholt werden muss, ist das im Fall des Mannes, der dem Attentäter die Schusswaffen samt Munition vermittelt hatte, nicht erforderlich. Der Oberste Gerichtshof (OGH) bestätigte bei dem Tschetschenen in vollem Umfang die vom Erstgericht gefällten Schuldsprüche. Noch darf der 33-Jährige aber darauf hoffen, dass die über ihn verhängte lebenslange Freiheitsstrafe reduziert wird.

Der Mann war im vergangenen Februar von Geschworenen am Wiener Landesgericht wegen Beteiligung an mehrfachem Mord und Vergehen nach dem Waffengesetz sowie dem Kriegsmaterialgesetz schuldig erkannt worden. Dafür setzte es die Höchststrafe, obwohl das Gericht davon ausging, dass der Tschetschene weder der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) angehörte noch in die laut Staatsanwaltschaft von den anderen fünf Angeklagten gebildete terroristische Vereinigung eingebunden war.