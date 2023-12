Wien-Attentat: Prozess muss teils wiederholt werden

Der Prozess gegen einige Unterstützer des Attentäters von Wien, der im Februar 2023 mit lebenslanger Haft für zwei Angeklagte und langjährigen Haftstrafen für zwei weitere Männer endete, muss teilweise erneut durchgeführt werden.

Prozess um Wien-Attentat: Schuldsprüche wegen Mordes und terroristischer Straftaten bleiben rechtskräftig

Nach Angaben des Obersten Gerichtshofs (OGH) wurden die Schuldsprüche wegen der Verbrechen der terroristischen Vereinigung sowie der kriminellen Organisation aufgehoben. Dies geschah aufgrund eines Fehlers in der Rechtsbelehrung an die Geschworenen und einer zu ungenauen Formulierung des Urteils. Die Schuldsprüche wegen des Beitrags zum Mord, der terroristischen Straftaten sowie die Verurteilungen nach dem Kriegsmaterialgesetz und dem Waffengesetz wurden davon jedoch nicht berührt. Ein Geschworenensenat beim Wiener Straflandesgericht muss nun erneut über die aufgehobenen Anklagepunkte der terroristischen Vereinigung sowie der kriminellen Organisation entscheiden.

Lange Haftstrafen in Prozess um Wien-Attentat

Nach mehrmonatiger Verhandlung hatte am 2. Februar ein Schwurgericht über vier Angeklagte, die laut erstinstanzlicher Entscheidung den Attentäter unterstützt hatten, wegen terroristischer Straftaten in Verbindung mit Beteiligung am Mord zwei Mal lebenslang, ein Mal 20 und ein Mal 19 Jahre Haft verhängt. Zwei weitere Angeklagte wurden zwar vom Vorwurf der Beteiligung am Mord freigesprochen. Sie fassten jedoch wegen Mitgliedschaft in der radikal-islamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) und Verbreitung von IS-Propagandamaterial jeweils zwei Jahre Haft, davon acht Monate unbedingt, aus.