Wien: Striktes Besuchsverbot in Pensionistenwohnhäusern

In Wiener Pensionistenwohnhäusern gilt ab sofort ein Besuchsverbot für alle. Außerdem gab es einen Infektionsfall in Wien-Döbling.

Das Kuratorium der Wiener Pensionistenwohnhäuser ("Häuser zum Leben") hat ein Besuchsverbot in seinen Einrichtungen verhängt. Und es gibt auch einen Corona-Fall: In einem Haus in Döbling wurde eine Covid-19-Infektion gemeldet. Eine Heimhilfe war positiv getestet worden. Bewohner sind vorerst nicht infiziert.

Pensionistenwohnhäuser: "Striktes Besuchsverbot für alle"

In jenem Wohnheim, wo der Erkrankungsfall aufgetreten ist, befinden sich sieben Bewohner, die intensiven Kontakt mit der betroffenen Mitarbeiterin hatten, in Quarantäne. Betroffene, die an Demenz erkrankt sind, wurden in speziellen Bereichen untergebracht, um zufälligen Kontakt mit anderen Personen zu vermeiden, hieß es. Auch 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die direkten Kontakt mit der betroffenen Pflegehilfe hatten, sind seit 11. März in häuslicher Quarantäne. Bis jetzt sind laut KWP-Angaben aktuell keine weiteren Infektionen registriert worden.