Wien: Steuerbetrug im großen Stil mit iPhone-Attrappen

Bei der Durchsuchung eines Handyshops in Wien kam die Polizei einem internationalen Karussellbetrug auf die Spur.

Bei den Verpackungen stimmte das Gewicht, doch statt iPhones fanden sich Ziegelbruchstücke und Fliesen im Inneren. Bei der Durchsuchung des Handyshops eines Brüderpaars in Wien entdeckten Steuerfahnder die präparierten Verpackungen und deckten einen internationalen Karussellbetrug auf. Der Schaden ist laut Finanzministerium noch nicht abzuschätzen.

Brüderpaar aus Wien flog auf

Die Verpackungen sollten nicht auffallen und waren bewusst so präpariert, dass bei Gewichtskontrollen der Lieferungen im Rahmen der Verzollung niemand Verdacht schöpfen sollte. Die "Fliesen-Handys" waren laut Finanzministerium niemals für den Verkauf bestimmt, sondern "gewiefte Instrumente zum Umsatzsteuerbetrug".

Steuerbetrug mit Fliesen und Ziegel statt iPhone

Dabei führen kriminelle Händler die vom Käufer bezahlte Umsatzsteuer nicht wie vorgesehen an das Finanzamt ab, sondern machen in der Regel vom Vorsteuerabzug Gebrauch, wozu Unternehmer berechtigt sind. Bei der Geltendmachung bekommen sie die Vorsteuer vom Finanzamt ausgezahlt. So wird Gewinn illegal maximiert. Um diesen Betrug durchführen zu können, müssen allerdings Warenbewegungen innerhalb von EU-Mitgliedsstaaten erfolgen - tatsächliche oder fingierte Warenlieferungen.