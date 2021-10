Wien: Staus im 19. und 20. Bezirk wegen Bauarbeiten erwartet

Von Freitag, 29. Oktober, 22, bis Dienstag, 2. November, 5 Uhr, befürchten die ÖAMTC-Experten wegen der Sperre der Nußdorfer und Brigittenauer Lände im Bereich Heiligenstädter Brücke erhebliche Verzögerungen. Grund sind Arbeiten am Brückentragwerk.

Staus über Allerheiligen

Mega-Tragwerke mit 140 Tonnen für die Ersatzbrücke

Im Zuge der aktuellen Gesamtinstandsetzung der Heiligenstädter Brücke wird neben der Brücke ein vollständig eigenes Tragwerk errichtet, über das während der Bauphase auf der Heiligenstädter Brücke der Verkehr umgeleitet wird. In der Folge bleibt die neue Brücke als Rad- und Fußwegsteg erhalten und schafft einen perfekten Lückenschluss im Radwegenetz. Auf beiden Seiten des Donaukanals wird es künftig attraktive Abfahrtsrampen geben, damit wird die Verbindung zwischen Döbling und Brigittenau für RadfahrerInnen und FußgängerInnen verbessert. "Dies ist eine ganz zentrale Verbesserung für den Rad-und Fußverkehr in unserer Stadt und wir schaffen auch eine barrierefreie und radfahrtaugliche Anbindung an den Donaukanal”, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. Die neue Brücke wird 94 m lang sein. Die Breite des Geh- und Radweges beträgt 4,50 m. Die Rampen haben eine Nutzbreite von 3,50 m und werden jeweils ca. 132 m lang sein.