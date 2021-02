Wien startet mit Impfung der Hochrisikogruppe

In Wien starten ab Mittwoch die Corona-Impfungen für Senioren über 80 Jahre. Auch die Hochrisikogruppe, Personen mit Behindertungen und MItarbeiter in hochexponirten Bereichen werden geimpft.

Das teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA mit. Die Corona-Impfungen werden dabei hauptsächlich in zwei neuen Corona-Impfzentren gesetzt, die am Mittwoch in Betrieb gehen.

Zwei Impfzentren in Wien eröffnet

Dabei handelt es sich um die ersten derartigen Einrichtungen in der Stadt. Die Corona-Impfzentren befinden sich in der Gasgasse 7 -9 in Rudolfsheim-Fünfhaus und am Schrödingerplatz in der Donaustadt. Bei den Standorten handelt es sich um eine bereits bestehende Impfstelle, wo zuvor Influenza-Impfungen verabreicht wurden sowie um ein Magistratisches Bezirksamt. In den kommenden Wochen sollen - abhängig von den gelieferten Impfstoffmengen - weitere derartige Impfzentren in Betrieb genommen werden, hieß es.