Wien soll grüner werden: Ideensuche läuft nun europaweit

Unter dem Motto "Raus aus dem Asphalt" sollen in Wien mehr Grünflächen entstehen. Im Rahmen eines EU-weiten Fachwettbewerbs können Ideen eingebracht werden.

Dies geschieht im Rahmen eines EU-weiten Fachwettbewerbs, der sich an Landschaftsarchitekten, Architekten, Stadtplaner, Urbanisten, Raumplaner, Designer und Künstler richtet, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

Suche nach Alternativen für mehr Grün auf Plätzen und Straßen

Im Rahmen des Fachwettbewerbs werden Lösungsansätze gesucht, die gut "multiplizierbar" und an unterschiedliche Raumsituationen anpassbar sind, hieß es in der Aussendung. Die Ergebnisse sollen Mitte Juni 2021 von einer Fachjury bewertet werden. Jene Ideen, die prämiert werden, sollen dann an verschieden Orten des Wiener Stadtraums umgesetzt werden. "Wien ist eine der europäischen Hauptstädte, die am stärksten von Hitzewellen betroffen sein wird. Wir müssen deshalb nicht nur alles tun, um die Klimakrise aufzuhalten, sondern auch unsere Stadt mit mehr Grün und mehr Cooling-Maßnahmen abkühlen", unterstrich der für Klimaschutz zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).