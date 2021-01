Wien-Simmering: Silvesterfeier endete mit Messerstich und Festnahme

Eine Silvesterfeier hat in Wien-Simmering mit einem Messerstich und einer Festnahme geendet. Ein 26-Jähriger ging mit einem Messer auf den Freund seiner Mutter los.

Ein Messerstich während einer Silvesterfeier in einer Wohnung in Wien-Simmering hat am Freitag gegen 4.00 Uhr zu einer Festnahme eines 26-Jährigen geführt. Beim Opfer handelt es sich um den Lebensgefährten seiner Mutter. Der durch den Stich ins Bein leicht verletzte 48-Jährige begab sich zu einer Polizeiinspektion, um den Vorfall zu melden. Der Verdächtige wurde von der Exekutive anschließend an seiner Wohnadresse festgenommen und war geständig.