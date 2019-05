Wien-Simmering: "Queer Dance im Schrebergarten" am 25. Mai

Am 25. Mai findet die Tanzveranstaltung "Queer Dance im Schrebergarten" statt. Die Veranstaltung soll Gelegenheit zum Kennenlernen und Austausch bieten.

Die Tanzveranstaltung “Queer Dance im Schrebergarten” soll neues Leben in den Gemeindebau bzw. in den Schrebergarten bringen. Am 25. Mai startet die Veranstaltung um 18 Uhr im Schutzhaus Neugebäude.