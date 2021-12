Wien-Simmering: Polizei fand gefälschte Impfpässe

Sonntagnachmittag konnte die Polizei mehrere gefälschte Impfpässe sicher stellen, nachdem ein 26-Jähriger sich bei den Beamten gemeldet hatte, da er von einem Mann mit dem Baseballschläger bedroht wurde.

Sechs gefälschte Impfpässe um 1.000 Euro hat ein 44-Jähriger in Wien nach eigenen Angaben von einem 26-Jährigen gekauft. Weil dieser für die Herausgabe von QR-Codes erneut Geld verlangt habe, kam es zum Streit. Die Auseinandersetzung endete in der Polizeiinspektion Sedlitzkygasse: "Sichtlich aufgebracht" betrat der 26-Jährige diese am Montag und bat um Hilfe, berichtete die Polizei. Ein Mann sei hinter ihm her und wolle ihn mit einem Baseballschläger erschlagen, sagte er.