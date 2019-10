Wien-Simmering: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Wien-Simmering. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Am 17. Oktober wurde die Berufsrettung Wien zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. In der Simmeringer Hauptstraße Ecke Thürndlhofstraße kollidierten ein Motorradfahrer und ein PKW. Der Motorradlenker dürfte seitlich in das Auto gekracht und über das Auto geschleudert worden sein. Bei der Versorgung durch zwei Teams der Berufsrettung Wien wurden schwere Verletzungen im Becken-und Beinbereich festgestellt.