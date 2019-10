Wien-Simmering: Letzte Führung im Schloss Neugebäude 2019

Am 3. November findet die letzte Führung 2019 im Schloss Neugebäude in Wien-Simmering statt. Unter anderem werden die "schönen Säle", die "Grotte" und das "Ballspiel-Haus" zu sehen sein.

Monatlich findet ein Rundgang im Schloss Neugebäude in Wien-Simmering statt. Der "Kulturverein Simmering" nimmt ab sofort telefonische Anmeldungen unter 0664/574 52 10 für eine letzte Führung in der Saison 2019 an. Diese wird am 3. November stattfinden.