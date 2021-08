Wien-Simmering: Kreuzung auf der Kaiser-Ebersdorfer Straße wird erneuert

Den gesamten September über wird die Kreuzung Etrichstraße/Kaiser-Ebersdorfer-Straße erneuert. Die Bauarbeiten erfolgen nachts, tagsüber ist ein Fahrstreifen geöffnet.

Aufgrund von Zeitschäden beginnt am Dienstag, dem 31. August 2021 die Stadt Wien mit der Sanierung der Fahrbahn in der Etrichstraße Kreuzungsbereich Kaiser-Ebersdorfer-Straße im 11. Bezirk in Fahrtrichtung Alberner Hafen.