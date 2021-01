Wien-Simmering: Gesuchter Einbrecher konnte es nicht lassen

In Wien-Simmering wurde in der Nacht auf Montag ein Mann dabei beobachtet, wie er über eine Wand in einen Innenhof kletterte und sich in den Kellerbereich einer Wohnhausanlage begab. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Mann, gegen den bereits eine Festnahmeanordnung bestand.

Zu dem Vorfall kam es gegen 2 Uhr Früh. Die Zeugen, die das Eindringen beobachteten, alarmierten die Wiener Polizei. In einer Nische versteckt, entdeckten die Polizisten schließlich den 28-jährigen slowakischen Staatsangehörigen, der bereits wegen einer Festnahmeanordnung gesucht wurde. Wegen der Verdachts einen Einbruchsdiebstahles wurde die Festnahmeanordnung gegen den Mann erlassen. Er wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.