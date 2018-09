Wien-Simmering: Gefahrgut-Transporter konnte kaum noch bremsen

Kaum mehr bremsen konnte ein Gefahrgut-Transporter, der am Dienstag in Wien-Simmering aus dem Verkehr gezogen wurde. Die Polizei zog ihn aus dem Verkehr.

Der Tanklastwagen hatte 25.000 Litern Calciumnitrat geladen. Der grundsätzlich brandfördernde Stoff war als Düngemittel vorgesehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wegen Gefahr im Verzug wurden an dem ungarischen Fahrzeug an Ort und Stelle die Kennzeichen abmontiert.