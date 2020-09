Wien-Simmering: Drogen-Lenker mit gestohlenem Pkw auf der A4 unterwegs

Mit gestohlenem Pkw und Kennzeichen und unter Drogeneinfluss fuhr ein 28-Jähriger am Montag auf der A4 in Richtung Schwechat, als er von Wiener Polizisten gestoppt wurde.

Wiener Polizisten hielten auf der A4 in Wien-Simmering am 7. September gegen 11.00 Uhr einen Pkw-Lenker wegen seiner unsicheren Fahrweise an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sowohl das Fahrzeug als auch die Kennzeichen gestohlen waren.