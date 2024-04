Wien-Simmering: Drei neugeborene Kätzchen in Müllraum ausgesetzt

Am Mittwochnachmittag rückte die Wiener Tierrettung in Wien-Simmering aus, nachdem eine aufmerksame Bewohnerin im Müllraum ihrer Wohnanlage einen grausamen Fund gemacht hatte.

In einer Schuhschachtel waren drei neugeborene Kätzchen im Müllraum ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen worden. Die Kätzchen wurden umgehend in das TierQuarTier Wien gebracht.

TierQuarTier Wien versorgt Kätzchen

Es ist äußerst bedrückend, dass diese kleinen Kätzchen, die erst einige Tage leben, schon die schwierigen Seiten des Lebens erfahren mussten. Ohne ihre Mutter sind junge Kätzchen auf die Unterstützung Fremder angewiesen, um zu überleben. Die jungen Tiere wurden in einem stark unterkühlten und geschwächten Zustand ins TierQuarTier Wien eingeliefert. Bedauerlicherweise erlagen zwei der Katzenbabys kurz nach ihrer Ankunft. Das überlebende Kätzchen wird nun einer passenden Pflegefamilie übergeben, wo es die notwendige Fürsorge für sein weiteres Wachstum erhält. Danach wird das mutige kleine Tier in ein fürsorgliches, festes Zuhause gegeben, wo es hoffentlich die Liebe und Aufmerksamkeit bekommt, die es so sehr braucht und verdient.