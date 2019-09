Wien-Simmering: Bei "Queer Dance im Park" das Tanzbein schwingen

Am 28. September findet die Tanzveranstaltung "Queer Dance im Park" U-Bahn-Station Zippererstraße in Wien statt.

Queer Dance im Park ist wie der Name bereits vermuten lässt, in erster Linie eine Veranstaltung für Lesben, Schwule und Transgender – aber nicht nur. Gerade im Jahr der Europride in Wien wollen die Initiatoren mit diesen Veranstaltungen ein Zeichen für mehr Toleranz und gegen Vorurteile setzen. Ziel ist es daher, allen Bewohnerinnen und Bewohnern Simmerings abseits vom stressigen Alltag eine Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen und Austausch zu bieten. Gemeinsames Tanzen ist dabei ein wichtiger emotionaler Faktor.