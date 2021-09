Wien-Simmering: Arbeiter aus Tankwagen-Kessel gerettet

In Wien-Simmering musste die Berufsfeuerwehr zwei Arbeiter aus dem Kessel eines Tankwagen-Auffliegers retten. Sie waren in den Kessel geklettert und ohnmächtig geworden.

Zwei Arbieter mussten Dienstagvormittag von der Berufsfeuerwehr Wien aus dem Kessel eines Tankwagen-Aufliegers gerettet werden. Beide wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen.

Arbeiter atmeten giftige Gase ein

Zunächst kletterte ein Arbeiter auf einem Firmengelände in der Simmeringer Wildpretstraße in den Kessel eines Tankwagen-Aufliegers, mit dem normalerweise Bitumen transportiert wird. Er wurde aufgrund der giftigen Gase im Kessel ohnmächtig. Ein Kollege bemerkte dies und kletterte in den Kessel, um seinem Kollegen zu helfen. Dabei atmete er ebenfalls giftige Gase ein und wurde ohnmächtig.