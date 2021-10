Wien-Simmering: 66-Jähriger bedrohte Hundebesitzer mit Messer

In der Nacht auf Mittwoch gerieten ein 66-Jähriger und ein 50-jähriger Hundehalter auf der Simmeringer Hauptstraße in einen Streit. Dabei zückte Ersterer ein Messer und bedrohte den Hundebesitzer mit dem Umbringen.

Der Streit zwischen einem Hundebesitzer und einem 66-jährigen Mann am Dienstag in Wien-Simmering hat mit einer Festnahme geendet. Der 66-Jährige zückte bei der Auseinandersetzung ein Messer und soll Hund und Herrl mit dem Umbringen gedroht haben. Den alarmierten Polizisten gegenüber verhielt sich der alkoholisierte Mann unkooperativ und wollte auch das Messer nicht herausrücken. Schließlich setzten die Beamten einen Schreckschuss und in weiterer Folge den Pfefferspray ein.

Täter könnte sich über den Hund geärgert haben

66-Jähriger zückte ein Messer und drohte Hund und Herrl

Dabei soll der 66-jährige Mann, ein Österreicher, ein Messer gezückt und die Drohung ausgesprochen haben. Der Hundebesitzer entfernte sich und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte hielten den 66-Jährigen in der Nähe des Tatortes an. Er hatte das Messer in der Zwischenzeit in einem Plastiksack verstaut, wollte diesen aber trotz mehrmaliger Aufforderung nicht fallen lassen.