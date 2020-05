Wien-Simmering: 52-Jähriger blendete Polizeihubschrauber

In der Nacht auf Samstag hat in Wien-Simmering ein 52-jähriger Mann einen Polizeihubschrauber mit einem Laserpointer geblendet.

Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer erfolgte die Attacke gegen 0.30 Uhr. Das grüne Licht des Pointers zerstreute sich über die Cockpitscheibe in den Innenraum des Hubschraubers. Die dreiköpfige Crew musste Ausweichmanöver fliegen, um eine direkte Blendung zu vermeiden. Die Blendung war Maierhofer zufolge so stark, dass die Crew nicht mehr auf Sicht fliegen und nur noch nach den Instrumenten steuern konnte. Es gab weitere Attacken. Schließlich wurde der Anflug abgebrochen und die Polizei in Simmering verständigt, weil die Besatzung gesehen hatte, dass die Laserstrahlen aus dem Bezirk gekommen waren.