Wien-Simmering: 49-Jähriger schoss sich bei Reinigung seiner Pistole selbst an

Am Sonntagabend hat sich in Wien-Simmering ein Mann bei der Reinigung einer seiner Waffen im Oberkörperbereich schwer verletzt.

Der von einem Schuss aus einer Pistole getroffene 49-Jährige konnte selbst noch Rettungsdienst und Polizei verständigen, er wurde nach notfallmedizinischer Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei Pistolenreinigung verletzt: Zahlreiche Waffen sichergestellt



In seiner Wohnung in Wien-Simmering fanden die Beamten des Stadtpolizeikommandos Simmering mit Unterstützung der WEGA weitere registrierte Schusswaffen, mehrere verbotene Waffen sowie eine größere Menge an Munition. Dem Österreicher droht nun ein Verlust sämtlicher waffenrechtlicher Dokumente, ein behördliches Waffenverbot und eine Anzeige wegen des Besitzes verbotener Waffen.