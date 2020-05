Wien-Simmering: 41-Jähriger nach Pkw-Kontrolle festgenommen

Bei einer Pkw-Kontrolle in Wien-Simmering wurde ein 41-jähriger Mann verhaftet, gegen den eine aufrechte Festnahmeanordnung bestand.

Bei einer Routine-Verkehrskontrolle haben Beamte der Polizeiinspektion Sedlitzkygasse in Wien-Simmering am Donnerstagnachmittag einen gesuchten 41-Jährigen geschnappt. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger wurde der Pkw-Lenker gegen 17.00 Uhr in der Kopalgasse gestoppt. Die Abfrage seines Führerscheins ergab, dass die Staatsanwaltschaft Wien seine Festnahme angeordnet hatte.