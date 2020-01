Wien-Simmering: 41-Jähriger legte Feuer in Kellerabteil

Da er seinen Bekannten aus der Wohnung locken wollte, steckte ein 41-Jähriger am Freitag ein Kellerabteil in Wien-Simmering in Brand.

Ein 41-jähriger österreichischer Staatsbürger steht im Verdacht, am 3. Jänner gegen 12.15 Uhr ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Hasenleitengasse in Wien-Simmering in Brand gesetzt und dabei einen schweren Sachschaden verursacht zu haben.

41-Jähriger zündete Kellerabteil an: Mieter bemerkten Rauch

Laut Zeugenaussagen sei ein Streit des 41-Jährigen mit einem Mieter des Hauses, einem Bekannten des Mannes, vorangegangen. Der Tatverdächtige habe seit den Morgenstunden versucht in die Wohnung zu gelangen, dies verwehrte ihm der Mieter jedoch.

Gegen Mittag konnten Zeugen, da der Streit im Stiegenhaus bereits Aufmerksamkeit erregt hatte, den 41-Jährigen dann dabei beobachten, wie er in den Keller ging. Kurze Zeit später war Rauchentwicklung wahrnehmbar und ein Kellerabteil stand in Flammen.

Berufsfeuerwehr Wien konnte Brand rasch löschen

Die Wiener Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch löschen, Personen kamen dabei keine zu Schaden. Der 41-Jährige konnte noch vor Ort festgenommen werden.