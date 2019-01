Wien-Simmering: 15-Jähriger ging mit Pkw der Mutter auf Spritztour

Bereits zum zweiten Mal unternahm ein 15-Jähriger mit dem Auto seiner Mutter in Wien-Simmering eine Spritztour. Nach kurzer Verfolgung konnte ihn die Polizei stoppen.

Eine 49-jährige Frau alarmierte in der Nacht auf Donnerstag die Polizei, da sie in der Nacht bemerkt hatte, dass sowohl ihr Pkw und die dazugehörigen Schlüssel als auch ihr 15-jähriger Sohn nicht mehr da waren.

Spritztour durch Wien-Simmering: 15-Jähriger angezeigt

Polizeibeamte konnten das Fahrzeug in der Herbotgasse in Wien-Simmering wahrnehmen und nach einer kurzen Verfolgung in der Speditionsstraße anhalten. Der 15-Jährige zeigte sich bezüglich seines Fehlverhaltens nicht einsichtig. Er wurde angezeigt und das Fahrzeug wieder seiner Mutter übergeben.