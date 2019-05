Wien-Simmering: 14-Jähriger läuft zur Straßenbahn und wird von Auto erfasst

Am Mittwoch kam es in der Svetelskystraße in Wien-Simmering zu einem Unfall. Ein Schüler wollte zur einfahrenden Straßenbahn laufen, wurde beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und dabei verletzt.

Am 15. Mai 2019 gegen 15:50 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw die Svetelskystraße in Richtung Etrichstraße entlang. Als ein 14-jähriger Schüler auf seinem Heimweg von der Schule die Fahrbahn überqueren wollte, lief er zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen hindurch und seitlich in den fahrenden Pkw.