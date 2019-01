Wien: Shopping-Wochenende mit winterlicher Designermode im "Second Hand Rose"

Der erste Pop-Up-Second-Hand-Store "Second Hand Rose" hat von 24. bis 26. Jänner wieder geöffnet. Es gibt Damenmode für den Alltag im Winter zu erwerben.

Jede Frau hat im Schnitt etwa Kleidung im Wert von 420 Euro in ihrem Kleiderschrank hängen, das sie eigentlich niemals trägt. “Second Hand Rose“, der erste Pop-Up-Second-Hand-Store hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kleiderschränke betroffener Frauen sozusagen auszuräumen. Denn was die eine Frau ein Fehlkauf war, könnte ein passendes Teil für eine andere Frau sein.