Wien setzt zahlreiche Anti-Hitze-Projekte um

Bis 2025 stehen insgesamt 100 Millionen Euro für die Förderung von Anti-Hitze-Projekten in Wien zur Verfügung. Viele davon werden bereits umgesetzt, zahlreiche weitere stehen in der Pipeline.

Die Stadt Wien sagt der Hitze den Kampf an: "Raus aus dem Asphalt" - unter diesem Motto werden in der ganzen Stadt Plätze und Straßenzüge umgestaltet, entsiegelt, begrünt und gekühlt.

Die Stadt fördert zahlreiche Bezirksprojekte mit dem Fördertopf "Lebenswerte Klimamusterstadt". Bis 2025 stehen insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung, gab die Stadt Wien am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.

Laut Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) wurden zur Halbzeit der aktuellen Regierungsperiode bereits über 58,4 Mio. Euro für Begrünungs- und Entsiegelungsprojekte in allen 23 Wiener Bezirken vergeben. Förderzusagen gab es mit Mitte Juli für 215 Projekte. Weitere Projekte stünden in der Pipeline.

So soll die Praterstraße das Herzstück eines Mega-Radhighways werden. Errichtet wird ein extra breiter Zwei-Richtungs-Radweg in Praterstraße, Aspernbrückengasse und Aspernbrücke. Zugleich wird ein großes Begrünungsprogramm umgesetzt: Insgesamt werden in der Praterstraße und in der Aspernbrückengasse 51 neue Bäume und 18 Hochstammsträucher gepflanzt.