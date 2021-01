Wien setzt Anpassung der Parteienförderung aus

Wien setzt wie angekündigt die alljährlich vorgesehene automatische Anpassung der Parteienförderung aus. Der entsprechende Initiativantrag wird am Freitag im Landtag eingebracht.

Vorerst findet die Valorisierung 2021 und 2022 nicht statt. Eine entsprechende Grundsatzvereinbarung findet sich im SPÖ-NEOS-Koalitionspapier. Die Rathaus-Pinken haben bereits in der Opposition immer wieder auf eine Reduktion der Parteien-Subventionen gedrängt.

Wiener Parteienförderungsgesetz wird geändert

Nun wird in einem ersten Schritt das Wiener Parteienförderungsgesetz geändert. Dies geschehe im "Hinblick auf die Einnahmenausfälle aufgrund der COVID-19-Pandemie ", wird auf die aktuelle Budgetsituation verwiesen. Das jährliche Verfahren zur Valorisierung der Parteienförderung, die an den Verbraucherpreisindex gekoppelt ist, kommt nicht zur Anwendung.

Zuletzt wurden jährlich knapp 30 Mio. Euro - konkret waren es im vergangen Jahr 29,740.818 Euro - an die im Landtag sowie in den Bezirksparlamenten vertretenen Parteien ausgeschüttet. Zusätzliche Maßnahmen könnten folgen. Denn "weitere Reformschritte" sollen im Lauf des heurigen Jahres geprüft werden, kündigt Rot-Pink an.