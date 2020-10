Wien schnürt Winterpaket für Obdachlose im Zeichen des Coronavirus

In Wien ist wieder ein Winterpaket zur Unterstützung obdachloser Menschen in der kalten Jahreszeit geschnürt worden. Die Maßnahme steht heuer ganz im Zeichen der Coronavirus-Pandemie.

Erstmals bietet es nämlich betroffenen Menschen nicht nur eine warme Übernachtungsmöglichkeit, sondern auch die Möglichkeit zum Tagesaufenthalt in den Notquartieren. Damit sollen in Corona-Zeiten auch tagsüber sichere Rückzugsorte zur Verfügung stehen.

Winterpaket für Obdachlose in Wien geschnürt

Präsentiert wurden die Maßnahmen am Freitag in einem Samariterbund-Notquartier in Floridsdorf. Dort gibt es vorwiegend Einzelzimmer - und wie in allen Einrichtungen spezielle Hygienevorkehrungen. So werden etwa Desinfektionsspender aufgestellt und Mund-Nasen-Schutz verteilt.