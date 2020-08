Wien sagt "Asphalt-Wüsten" den Kampf an

Die Stadt Wien fördert mit der neuen Aktion "Raus aus dem Asphalt" Entsiegelungen und will die Stadt dadurch kühler machen. Der Asphalt wird dabei wo möglich aufgebrochen und bepflanzt.

Nach der "Kühlen Meile" und dem "Coolingspot" im Park startet Wien das nächste Programm gegen die Hitze: Dabei handelt es sich um die Aktion "Raus aus dem Asphalt", hieß es am Sonntag in einer Aussendung von Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Dort, wo Bäume wegen der Unterkonstruktion nicht gepflanzt werden können, soll in Absprache mit den Bezirken der Asphalt aufgebrochen und bepflanzt werden.