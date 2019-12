Wien: Run auf Geschenke am 3. Einkaufssamstag erwartet

Mit dem dritten Adventwochenende geht das Weihnachtsgeschäft in die entscheidende Phase, denn viele Wiener besorgen erst ab jetzt ihre Geschenke.

"Luft nach oben gibt es immer, aber das bisherige Weihnachtsgeschäft befindet sich jedenfalls auf stabilem Niveau", zieht Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, eine erste Zwischenbilanz.

Entscheidende Phase für Wiener Weihnachtsgeschäft startet

37 Prozent der Wiener sind echte Late-Christmas-Shopper und erledigen ihre Weihnachtseinkäufe erst in den letzten zehn Tagen vor Heiligabend.

Neun von zehn Stadtbewohnern wollen laut aktuellen Zahlen der KMU Forschung Österreich zu Weihnachten etwas verschenken. Für knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) sind Geschenke ein unverzichtbarer und zentraler Bestandteil des Weihnachtsfests. Vom durchschnittlichen Gesamtbudget für Präsente (350 Euro) wird für die Familie am meisten ausgegeben: 82 Prozent (285 Euro).

Für das Fest selbst wird immer öfter in Genuss- und Lebensmittel investiert: Süßwaren, Feinkost, edle Weine, Spirituosen und Craft Biere in allen Variationen landen in vielen Haushalten unter dem Christbaum.