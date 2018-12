Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Böller trennt Jugendlichem Finger ab

Bereits vor Silvester kam es bereits zu einem Unfall mit einem Böller. In der Jheringgasse explodierte ein Böller noch in der Hand eines 16-Jährigen und trennte ihm zwei Finger der rechten Hand ab.

Am Donnerstag gegen 14 Uhr zündete ein 16-Jähriger in einem Innenhof in der Jheringgasse einen Böller an. Aus unbekannter Ursache explodierte dieser in der Hand des Jugendlichen und riss ihm zwei Finger der rechten Hand ab.