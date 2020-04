Wien: Psychosozialer Krisenstab ortet viele Problemfelder

Der Wiener psychosoziale Krisenstab rund um die Corona-Pandemie hat ein Expertenpapier zu den wichtigsten Problemfeldern und Herausforderungen veröffentlicht.

"Wir sind dabei, jeweils die wichtigsten Gegenmaßnahmen zu koordinieren", sagte der Chefarzt der Wiener Psychosozialen Dienste (PSD), Georg Psota, am Dienstag gegenüber der APA.

Psychosoziale Maßnahmen bei Coronavirus-Eindämmung relevant

Die in dem Gremium vertretenen Experten sind Repräsentanten der wichtigsten Institutionen im psychosozialen Bereich Wiens. Was sie als Grundlage ihrer Arbeit betrachten: "Psychosoziale Maßnahmen sind bei der Eindämmung einer Pandemie unverzichtbar und sind genauso ein Pfeiler wie physische Distanz, Isolierung von Betroffenen, Nachverfolgung/Testen von Kontaktpersonen.

Im Verlauf einer Pandemie werden psychosoziale Aspekte immer bedeutsamer." Von sozialer Distanz bzw. Distanzierung in der Öffentlichkeit zu sprechen, sei eigentlich falsch bzw. problematisch. Infektionen mit SARS-CoV-2 würden durch körperliches Distanzhalten verhindert, nicht durch Einschränkung von Sozialkontakten an sich.

Angst und Unsicherheit führen zu Anstieg psychosozialer Belastung

"Aus Sicht des PSKS ist von hohen und ansteigenden psychosozialen Belastungen in der gesamten Bevölkerung auszugehen. Zum einen aufgrund der Pandemie selbst: Angst vor Ansteckung; Angst zu sterben; Sorge um Angehörige. Zum anderen aufgrund der Folgen der Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung: insbesondere Bedrohung/Verlust der Existenz, Einsamkeit und soziale Isolation; fehlende Tagesstruktur; negativer Lebensstil; Einschränkungen in der Gesundheitsversorgung; sowie erhöhter Stress und daraus vermehrte Konflikte und häusliche Gewalt", heißt es in dem Expertenpapier.