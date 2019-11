Wien: Prozess um vermeintliche "Erbschleicherin" vertagt

Eine 44-Jährige soll versucht haben, einem betagten 81-jährigen Wiener das Vermögen abzuluchsen. Die Frau wehrte sich vor Gericht gegen die Vorwürfe.

Ein spannender Prozess um einen betagten Wiener, der laut Anklage um sein Vermögen - ein Einfamilienhaus in Penzing und neun Lebensversicherungen im Wert von mehr als 630.000 Euro - gebracht werden sollte, ist am Mittwoch am Landesgericht eröffnet worden. Die Angeklagte - eine 44-Jährige, die den Witwer seit langem kennt und ihn zuletzt betreut hatte - stellte das wortreich in Abrede.