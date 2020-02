Wien: Polizisten zu Fuß schneller als Fahrraddieb

Ein 45-jähriger Fahrraddieb versuchte in der Nacht auf Donnerstag vor Streifenpolizisten zu flüchten, konnte jedoch von den Beamten zu Fuß eingeholt werden. Er wurde angezeigt.

Besonders sportlich dürfte der Dieb, der es am Donnerstag in Wien-Leopoldstadt auf ein Fahrrad abgesehen hatte, nicht sein: Der 45-jährige Ungar wurde von ihn zu Fuß verfolgenden Beamten angehalten, obwohl er fest in die Pedale trat, wie aus einer Aussendung der Polizei vom Freitag hervorgeht.