Wien: Polizist nach Lärmbelästigung verletzt

Die Polizei musste am Freitag in der Donaustadt zu einer Lärmbelästigung ausrücken. Eine Person wurde dabei aggressiv und verletzte einen Beamten.

Die Polizei Wien wurde am Freitag kurz vor Mitternacht alarmiert, da eine Personengruppe auf der Erzherzog-Karl-Straße in der Wiener Donaustadt gelärmt haben soll. Die Polizisten konnten sechs Personen wahrnehmen. Als diese auf ihr lärmendes Verhalten angesprochen wurden, zeigte sich einer der Gruppe sofort aggressiv und beschimpfte die Polizisten. Während der Identitätsfeststellungen fing der 44-Jährige plötzlich an seine Fäuste zu ballen und trat auf das Knie eines Beamten. Der verletzte Polizist konnte den Dienst nicht fortsetzen.