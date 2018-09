Wien-Penzing: Randalierer bedrohte Polizisten mit dem Umbringen

Ein Randalierer bedrohte die Polizisten in Wien mit dem Umbringen.

Nachdem ein 45-jähriger Mann am Freitagvormittag in der Linzer Straße in Wien-Penzing randalierte, alarmierten Zeugen die Polizei. Nachdem der Mann ein Organmandat bezahlte, bedrohte er die Polizisten mit dem Umbringen.

Zeugen hatten die Polizei verständigt, da der Verdächtige im Stiegenhaus eines Hauses in der Linzer Straße in Wien-Penzing Bierdosen verschüttet und herumgeschrien hat, berichtete die Polizei am Samstag.