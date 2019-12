Wien-Penzing: Pkw erfasst 40-Jährige auf Zebrastreifen

Am Freitag kam es in der Hadikgasse in Wien-Penzing zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde.

Ein 42-jähriger Mann fuhr am 13. Dezember gegen 12.00 Uhr mit einem Pkw in der Hadikgasse in Wien-Penzing stadtauswärts und wollte bei der Kreuzung mit der Schönbrunner Schloßbrücke / Schloßallee nach links einbiegen. Gleichzeitig wollte eine 40-jährige Frau die Fahrbahn der Schönbrunner Schloßbrücke auf dem Schutzweg überqueren. Beide hatten Grün.